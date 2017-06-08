В сеть утекло изображение карточки предзаказа на «Золотое издание» Assassin's Creed Origins

В Интернете появилось изображение предполагаемой карточки предварительного заказа на «Золотое издание» (Gold Edition) ожидаемого боевика в открытом мире Assassin's Creed Origins. Является ли картинка настоящей или нет, пока что неизвестно, но выглядит она более чем правдоподобно.

Поделился изображением пользователь Reddit под ником jimmyfallon. Он утверждает, что увидел ее у одного из ритейлере в США: «Некоторое время я держал ее в руках. Игра называется Assassin's Creed Origins и ее действие, судя по всему, развернется в Египте. На заднем плане города красуется пирамида. В центре изображен ассассин с щитом, луком и с ястребом на плече».

Единственное, что смущает это логотип Ubisoft, он с недавних пор выглядит иначе.  

Источник
Gamezone
Теги
игры Assassin's Creed: Origins

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