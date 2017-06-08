Фигурку Цири можно будет купить до конца года

Компании Xensation и Scaletta анонсировали фигурку Цири, какой она предстала в легендарной ролевой игре «Ведьмак 3: Дикая Охота». Очень качественное произведение художников вряд ли будет стоить дешево, однако точную сумму, за которую ее можно будет купить, мы пока не знаем.

Размер «игрушечной» Цири составляет 31 сантиметр (масштаб 1:6). Девушка имеет две пару сменных рук, отдельные ножны, меч, нож, два пояса, сапоги, перчатки, комплект одежды, красивую подставку.

В продажу она поступит в 4-ом квартале 2017-го года.