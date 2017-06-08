Square Enix официально анонсировала Dissidia Final Fantasy NT для PlayStation 4

Ролевой фатйинг Dissidia Final Fantasy, больше года доступный для посетителей японских аркадных залов, наконец-то был официально анонсирован и для консоли PlayStation 4.

Версия называется Dissidia Final Fantasy NT и появится в продаже в начале 2018-го года, сообщает Square Enix.

Также был представлен новый трейлер, в котором немного рассказывается о сюжете игры. Сценарий пишет Кадзусиге Нодзима (Kazushige Nojima), приложивший руку к Final Fantasy VII, Final Fantasy X, Kingdom Hearts I и Kingdom Hearts II.

В новой Dissidia поклонников серии ждет обновленная по сравнению с версиями для PlayStation Portable боевая система с новыми правилами и возможностью сражаться трое на трое.

В игре ожидается около 20 героев, включая Ноктиса из Final Fantasy XV.