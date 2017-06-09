Project Cars 2 выйдет 22 сентября

Компания Slightly Mad Studios вместе с издательством Bandai Namco сообщили, что гоночный симулятор Project Cars 2 появится 22 сентября 2017-го года на PC, PS4, Xbox One. Кроме того, был представлен новый трейлер проекта:

На E3 2017 появится играбельная демо-версия Project Cars 2. Оценить ее можно будет на стенде Bandai Namco.

Разработчики пообещали улучшенную физическую модель, удобное управление, красивую графику и большой выбор транспортных средств. 

Источник
Dualshockers
Теги
игры Project CARS

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