Project Cars 2 выйдет 22 сентября

Компания Slightly Mad Studios вместе с издательством Bandai Namco сообщили, что гоночный симулятор Project Cars 2 появится 22 сентября 2017-го года на PC, PS4, Xbox One. Кроме того, был представлен новый трейлер проекта:

На E3 2017 появится играбельная демо-версия Project Cars 2. Оценить ее можно будет на стенде Bandai Namco.

Разработчики пообещали улучшенную физическую модель, удобное управление, красивую графику и большой выбор транспортных средств.