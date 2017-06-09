Shenmue III задержится до второй половины 2018 года

Создатель сериала Shenmue Ю Судзуки (Yu Suzuki) заявил, что третья часть легендарной игры, Shenmue III, появится только во второй половине 2018-го года, а не в декабре 2017-го, как предполагалось ранее.

Связано это с желанием сделать игру больше, красивее, добавить новые возможности. Дополнительные цели требуют временных затрат, поэтому авторы посчитали, что целесообразно отложить проект до второй половины следующего года.

Учитывая, что Shenmue II вышла в 2001-ом году, то есть поклонники ждут продолжения более 15 лет, задержка на полгода вряд ли способна сильно расстроить фанатов.

Релиз Shenmue III планируется для PC и PS4.  

Источник
Dualshockers
Теги
игры Shenmue Shenmue 3 Shenmue III

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