Shenmue III задержится до второй половины 2018 года
Создатель сериала Shenmue Ю Судзуки (Yu Suzuki) заявил, что третья часть легендарной игры, Shenmue III, появится только во второй половине 2018-го года, а не в декабре 2017-го, как предполагалось ранее.
Связано это с желанием сделать игру больше, красивее, добавить новые возможности. Дополнительные цели требуют временных затрат, поэтому авторы посчитали, что целесообразно отложить проект до второй половины следующего года.
Учитывая, что Shenmue II вышла в 2001-ом году, то есть поклонники ждут продолжения более 15 лет, задержка на полгода вряд ли способна сильно расстроить фанатов.
Релиз Shenmue III планируется для PC и PS4.
ИсточникDualshockers