Vampyr выйдет в ноябре

Студия Dontnod, известная по паранормальной студенческой драме Life is Strange, заявила, что мистическая ролевая игра Vampyr будет выпущена уже в ноябре 2017-го года на PC, PS4, Xbox One.

В главной роли выступает новообращенный вампир Джонатан Рид, который также является военным хирургом. В Лондоне 1918-го года ему предстоит решить, помогать людям или удовлетворять свои новые инстинкты и убивать их. Кроме того, авторы обещают встречу с другими вампирами, многочисленными монстрами и охотниками за вампирами.

От действий игрока, сообщают в Dontnod, зависит то, как будет развиваться мир игры.