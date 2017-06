В сеть утекла подробная информация об Assassin's Creed: Origins

В Reddit утек свежий номер издания Game Informer, в котором раскрываются подробности грядущей Assassin's Creed, которая действительно получила наименование Origins. Игра выходит 27 октября 2017-го года, действие развернется в Древнем Египте во времена Клеопатры.

Помимо стандартного издания за 59,99 долларов, предусмотрен Deluxe Pack за 69,99 долларов и "Золотой" вариант Gold Edition за 99,99 долларов. Также в продажу поступит Gold Steelbook Edition в красивой упаковке за 109,99 долларов. За предзаказ игры положена уникальная миссия под названием The Secrets of the First Pyramids.

В Origins, над которой начались работы еще до появления Assassin's Creed: Unity, ожидается новая боевая система и переработанная система AI. Вместо мини-карты используется компас, нет отдельной кнопки для бега (все зависит от силы нажатия на контроллер), ожидается возвращение возможности красться.

Игроку дадут возможность прогулять и по большим и по маленьким городам. Известно о Мемфисе и Александрии. NPC будут соблюдать особый расопрядок дня, бодрствовать днем, спать ночью, кушать, ходить в туалет (!). Гладиаторские сражения для развлечений приложатся.

Помимо исследования суши, предлагается заглянуть и под воду, найти сокровища там.

Главного героя зовут Байек, однако будет и второй протагонист, который пока что держится в секрете.