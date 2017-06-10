На парк Super Nintendo World потратят более полумилиарда долларов

Сигэру Миямото (Shigeru Miyamoto) из Nintendo в интервью Game Watch рассказал, что на строительство парка развлечений Super Nintendo World будет потрачено около 60 миллиардов йен (около 545 миллионов долларов).

Над проектом трудится Nintendo в партнерстве с Universal, у которой имеется огромный опыт в этой сфере. Информации о том, кто и сколько вкладывает, к сожалению, нет. Зато известно, что Super Nintendo World откроет свои двери уже к 2020 году и станет важной составляющей парка развлечений Universal в Осаке.

Аттракционы в парке будут оформлены в стиле игр от Nintendo.