Представлена новая игра от BioWare под названием Anthem

На EA Play 2017 компания BioWare показала тизер своей новой игры, которая называется Anthem (ранее она проходила под кодовым наименованием Dylan; в разработке находится долгие годы). В издательстве Electronic Arts пообещали подробнее рассказать о ней завтра, на конференции Microsoft (той самой, где покажут игровую приставку Project Scorpio).

Пока же, к сожалению, никаких подробностей о проекте нет. 

Ранее разработчики сообщали, что следующая их игра создается в жанре боевика с живой изменяющейся вселенной на манер Destiny. Предположительно релиз состоится в 2019-ом финансовом году.

Источник
Polygon
Теги
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