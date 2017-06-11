Представлена новая игра от BioWare под названием Anthem

На EA Play 2017 компания BioWare показала тизер своей новой игры, которая называется Anthem (ранее она проходила под кодовым наименованием Dylan; в разработке находится долгие годы). В издательстве Electronic Arts пообещали подробнее рассказать о ней завтра, на конференции Microsoft (той самой, где покажут игровую приставку Project Scorpio).

Пока же, к сожалению, никаких подробностей о проекте нет.

Ранее разработчики сообщали, что следующая их игра создается в жанре боевика с живой изменяющейся вселенной на манер Destiny. Предположительно релиз состоится в 2019-ом финансовом году.