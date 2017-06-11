На E3 2017 показали видео дополнения "Во Имя Царя" к Battlefield 1

DICE представила новый трейлер дополнения "Во Имя Царя" к Battlefield 1 на конференции EA Play 2017 в рамках выставки E3 2017. В DLC нас ждут новые карты: Lupkow Pass, Albion, Galicia, Brusilov Keep, 11 новых видов оружия, включая винтовку Мосина, новые виды транспорта и новый класс персонажа, Гусар.

Предусмотрен также новый режим Supply Drop: игрокам предстоит сражаться за сброшенный с воздуха груз. 


Разумеется, нас также ждут новые награды. Дополнение выходит в сентябре 2017-го года на PC, PS4, Xbox One.


Источник
Worthplaying
Теги
игры Battlefield 1

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