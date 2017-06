На E3 2017 были показаны новые видео Need for Speed: Payback

Need for Speed: Payback обзавелась новыми видео, которые были показаны на конференции EA Play 2017 в рамках выставки E3 2017. Впервые разработчики из Ghost Games продемонстрировали игровой процесс ожидаемой гонки. Судя по роликам, новинка станет наиболее кинематографичной в истории франшизы.

Также нам показали процесс кастомизации машин, подтвердили наличие в игре таких автомобилей, как Nissan 350Z, BMW M4, Volkswagen Beetle, Chevrolet Camaro.

Гараж в игре будет неограниченным, машин в него можно поставить столько, сколько пожелает игрок.

Любую из машин позволят превратить в болид для гонок, дрифта, внедорожных заездов или дрэга.

Релиз Need for Speed: Paybacl состоится 10 ноября 2017-го года на PC, PS4, Xbox One.