Xbox One X выходит 7 ноября 2017 года по цене в 499 долларов

Самая мощная игровая приставка в истории, которая раньше проходила под кодовым наименованием Project Scorpio, получила официальное название. В рамках своей пресс-конференции на E3 2017 компания Microsoft заявила, что имя грядущей консоли Xbox One X. Стоимость новинки составит 499 долларов (на 100 долларов дороже прямого конкурента PlayStation 4 Pro).

Купить ее можно будет уже 7 ноября 2017-го года. Известно также, что Xbox One X окажется самой маленькой по размерам консолью Xbox в истории.

Ранее в сети уже появлялась информация о технических параметрах системы. Графическая производительность приставки достигает 6 терафлопс, она может обрабатывать 4K-игры на скорости 60 кадров в секунду и высококачественный контент для виртуальной реальности.

Приставка обладает процессором с восемью кастомными 16-наномиетровыми ядрами x86 с частотой 2,3 ГГц, графикой с 40 вычислительными ядрами с частотой 1172 МГц, 12 ГБ видеопамяти GDDR5 с пропускной способностью 326 ГБ/с, 2,5-дюймовым винчестером на 1 ТБ и оптическим приводом 4K UHD Blu-ray.

Ну а игры? Вот, например, так будет выглядеть Assassin's Creed: Origins на Xbox One X:

Долгожданный боевик Crackdown 3 выйдет в один день с Xbox One X. Официальный трейлер ниже:

Вся мощь Xbox One X также будет использована в Metro: Exodus и Forza Motorsport 7.

Еще один большой хит, который демонстрировался в рамках пресс-конференции Microsoft, это новый IP от BioWare, боевик Anthem: