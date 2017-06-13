Цифра дня: Сколько PlayStation 4 продала Sony?

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PlayStation 4 продала Sony.

Компания Sony поделилась своими успехами в области игровых приставок на выставке E3 (Electronic Entertainment Expo) 2017, которая проходит с 13 по 15 июня в Лос-Анджелесе. Так, по состоянию на 11 июня 2017 года продано в общей сложности более 60,4 миллиона консолей PlayStation 4. На данный момент PlayStation 4 доступна в 123 странах и регионах по всему миру.





По словам компании, продажи контента для PS4 также остались высокими: по состоянию на 11 июня 2017 года по всему миру реализовано более 487,8 миллиона копий в розничных магазинах и через PlayStationStore. Значительную часть составили продажи популярной игры Horizon Zero Dawn.