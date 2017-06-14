Metro: Exodus анонсирована

Следующая игра в серии Metro, Metro: Exodus, была анонсирована на пресс-конференции Microsoft в рамках выставки E3 2017. Трудится над проектом та же студия, что создала Metro 2033 и Metro: Last Light, 4A Games.

Судя по ролику, бродить предстоит не только по подземным локациям, игрока также ожидают прогулки по солнечным постапокалиптическим поселениям, где, разумеется, придется сражаться с монстрами, появившимися в результате мутаций.

Релиз Metro: Exodus назначен на 2018 год для PS4, Xbox One и РС.