Metro: Exodus анонсирована

Следующая игра в серии Metro, Metro: Exodus, была анонсирована на пресс-конференции Microsoft в рамках выставки E3 2017. Трудится над проектом та же студия, что создала Metro 2033 и Metro: Last Light, 4A Games.

Судя по ролику, бродить предстоит не только по подземным локациям, игрока также ожидают прогулки по солнечным постапокалиптическим поселениям, где, разумеется, придется сражаться с монстрами, появившимися в результате мутаций.

Релиз Metro: Exodus назначен на 2018 год для PS4, Xbox One и РС.


Источник
Polygon
Теги
игры METRO

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