Blizzard выпустила контентное обновление для World of Warcraft

Компания Blizzard Entertainment выпустила контентное обновление 7.2.5 для многопользовательской ролевой онлайн-игры World of Warcraft. Апдейт, среди прочего, включает в себя сценарий «Спасите Хроми» и путешествие во времени в Черный храм.

В сценарии «Спасите Хроми» игрокам предстоит помочь Хроми из рода бронзовых драконов, умеющей управлять временем, вырваться из временного цикла постоянных смертей. Вернуться в Черный храм геймеры смогут в первом рейде в режиме путешествий во времени. Он позволит заново пережить ключевой момент в истории Пылающего Легиона.

Предусмотрены новые события и праздники, включая модный конкурс трансмогрификации, танцевальную вечеринку аукциона и фестиваль лунных совухов.