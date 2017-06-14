Опубликованы изображения коробки Xbox One X

Компания Microsoft опубликовала официальные изображения коробки Xbox One X, мощной игровой системы, которая выходит 7 ноября 2017-го года. На боксе можно обнаружить сразу 4 надписи о поддержке 4K.

Напомним, что стоимость новинки составит 499 долларов (на 100 долларов дороже прямого конкурента PlayStation 4 Pro).

Графическая производительность приставки достигает 6 терафлопс, она может обрабатывать 4K-игры на скорости 60 кадров в секунду и высококачественный контент для виртуальной реальности.

Приставка обладает процессором с восемью кастомными 16-наномиетровыми ядрами x86 с частотой 2,3 ГГц, графикой с 40 вычислительными ядрами с частотой 1172 МГц, 12 ГБ видеопамяти GDDR5 с пропускной способностью 326 ГБ/с, 2,5-дюймовым винчестером на 1 ТБ и оптическим приводом 4K UHD Blu-ray.