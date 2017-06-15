Beyond Good and Evil 2 выйдет на РС, PS4 и Xbox One

Ubisoft во время своей пресс-конференции в рамках E3 2016 не сообщила, для каких платформ создается ожидаемая игра Beyond Good & Evil 2. Однако, судя по всему, слухи об эксклюзивности для Nintendo Switch не соответствуют действительности.

Во время регистрации в программе Space Monkey, в рамках которой игроки в будущем получат возможность протестировать игру и помочь авторам советами, нужно выбрать платформу. И как раз Switch там отсутствует. Зато есть PC, PS4 и Xbox One.

Таким образом, можно сделать вывод, для каких платформ готовится Beyond Good & Evil 2.