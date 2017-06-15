Разработчики называют Wolfenstein 2 своей лучшей игрой с точки зрения сюжета

Команда, ответственная за Wolfenstein 2: The New Colossus, уверена, что эта их лучшая игра с точки зрения истории.

В MachineGames говорят: «Мы думаем, что США это очень интересный и необычный сеттинг для такой игры. Ведь сама идея этой страны связана со свободой. Поэтому будет интересно посмотреть на это государство под тоталитарным контролем. У нас лучшая история, которую мы когда-либо создавали».

Учитывая, что и первая часть, Wolfenstein: The New Order оказалась весьма сильной с точки зрения сюжета, мы вправе рассчитывать на нечто особенное.