Atari готовит новую консоль

Легендарная компания Atari на прошлой неделе начала намекать на грядущий анонс нового продукта под названием Ataribox. Поначалу даже тизерный ролик был встречен с большой долей скептицизма с подозрением на фэйк. Тем не менее, теперь Фред Шенэ (Fred Chesnais), глава Atari, подтвердил журналистам ресурса VentureBeat намерения компании выпустить новую приставку спустя более чем 30 лет.


По словам Шенэ, Atari, действительно, возвращается в мир игрового аппаратного обеспечения. Подробностей он не раскрыл, но отметил, что продукт основан на PC-технологиях. По его словам, компания еще работает над дизайном и раскроет его позднее.

Источник
VentureBeat
Теги
игровая приставка Atari

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