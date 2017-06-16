Появились подробности Beyond Good & Evil 2

В рамках E3 2017 компания Ubisoft провела закрытую демонстрацию своей ожидаемой игры Beyond Good & Evil 2, где поделилась подробностями долгостроя. Как выяснилось, нас ждет полноценный редактор персонажей — главный герой может быть, как мужчиной, так и женщиной. Однако на мероприятии разработчики играли за обезьяну Нокс, которую мы могли увидеть в трейлере.

Гигантский космический корабль из упомянутого выше видео является базой для протагониста и остальных главных героев этой истории. Им можно управлять и направлять на разные планеты. Здесь же на корабле имеется гараж с транспортными средствами, которые игроки будут использовать при исследовании планет.

В начале у главного героя/героини нет практически ничего. Превращаться в могучего космического пирата предстоит постепенно.

Город из трейлера расположен на маленьком спутнике огромной планеты, на которой тоже имеются города. В Beyond Good & Evil 2 предусмотрен реалистичный цикл смены дня и ночи, а небесные тела вращаются в космосе, как и в реальном мире.

По словам разработчиков, города и планеты игры по мере прохождения будут меняться. Нас ждет живой, развивающийся мир с процедурной генерацией. При этом сюжетная линия здесь одна для всех и созданные вручную локации также присутствуют.

Действие Beyond Good & Evil 2 развернется примерно за поколение до рождения главной героини оригинала Джейд. 

Источник
Dualshockers
Теги
игры Beyond Good & Evil 2

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