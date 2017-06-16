BrandWatch назвала самые популярные игры E3 2017

Компания BrandWatch, специализирующаяся на исследовании социальной активности, опубликовала данные по самым обсуждаемым играм и конференциям на E3 2017 в период с 10 по 13 июня (самые важные анонсы и пресс-конференции прошли как раз в эти дни).

Наибольший интерес и, соответственно, наибольшее количество упоминаний (44%) приходится на конференцию Microsoft — это предсказуемо, учитывая анонс новой приставки Xbox One X. Затем следует Nintendo (15%) и Sony (11%). Четвертое место у Electronic Arts (10%) и Ubisoft (те же 10%). Bethesda заняла пятую позицию (с 8%).

Что касается наиболее популярных игр, то первое место заняла Assassin's Creed: Origins. Затем следует Metroid Prime 4 и Spider-Man.