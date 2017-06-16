Стелс-экшн Hitman впервые выйдет на Mac

Компания Feral Interactive, издатель игр для Mac и Linux, объявила о грядущем выпуске версии стелс-экшна Hitman на macOS. Судя по всему, портирована будет версия игры, вышедшая в 2016 году.


Оригинальная игра, вышедшая 17 лет назад и вдохновившая два фильма, ранее была доступна для игровых приставок и ПК с Windows. Как отмечают разработчики, изначально игра Hitman для macOS будет выпущена с поддержкой только видеокарт AMD. В ближайшее время разработчики собираются опубликовать больше подробностей о поддержке видеоадаптеров NVIDIA и Intel.

Игра будет доступна через Feral Store и Steam в виде комплекта Hitman: The Complete First Season, включающего все локации и три бонусные миссии. Цена составит 59,99 долларов или 49,99 евро.

Источник
Feral Interactive
Теги
игра MACOS Hitman

Комментарии

Из рубрикиИгры
Фил Спенсер объяснил, почему Scalebound отменили
BrandWatch назвала самые популярные игры E3 2017
Фил Спенсер уверен, что PlayStation 4 Pro не является конкурентом Xbox One X

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 90
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 62
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 39
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 32
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 31