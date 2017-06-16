Стелс-экшн Hitman впервые выйдет на Mac

Компания Feral Interactive, издатель игр для Mac и Linux, объявила о грядущем выпуске версии стелс-экшна Hitman на macOS. Судя по всему, портирована будет версия игры, вышедшая в 2016 году.





Оригинальная игра, вышедшая 17 лет назад и вдохновившая два фильма, ранее была доступна для игровых приставок и ПК с Windows. Как отмечают разработчики, изначально игра Hitman для macOS будет выпущена с поддержкой только видеокарт AMD. В ближайшее время разработчики собираются опубликовать больше подробностей о поддержке видеоадаптеров NVIDIA и Intel.



Игра будет доступна через Feral Store и Steam в виде комплекта Hitman: The Complete First Season, включающего все локации и три бонусные миссии. Цена составит 59,99 долларов или 49,99 евро.