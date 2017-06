Фил Спенсер уверен, что PlayStation 4 Pro не является конкурентом Xbox One X

Фил Спенсер (Phil Spencer) считает, что Xbox One X не является конкурентом PlayStation 4 Pro: «Я знаю, что такое PlayStation 4 Pro. Она видится мне конкурентом Xbox One S, а не Xbox One X. Все-таки наша новая система это настоящая 4K-консоль. Посмотрите на ее характеристики и вы поймете, что это совершенно другая лига. Сейчас на рынке нет ни одной другой приставки, которая близко бы сравнилась с Xbox One X».

Спенсер указывает на 40% преимущество в скорости GPU, большее количество оперативной памяти.

Однако Спенсер также признал и то, что не ждет, что Xbox One X быстро станет лидировать на рынке. Более того, в Microsoft предсказывают, что в 2017 и 2018 годах Xbox One S будет продаваться лучше новинки из-за более низкой цены.