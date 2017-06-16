Tropico 6 официально анонсирована

Компании Kalypso Media и Limbic Entertainment официально анонсировали Tropico 6 и показали яркий трейлер игры, основанной на новом движке, базирующемся на Unreal Engine 4.

На этот раз разработчики предусмотрели возможность управления ни одним островом, а целым архипелагом. Также игрок сможет отправлять секретных агентов по всему миру для похищения чудес света и уникальных памятников. Нам позволят строить мосты, туннели, канатные дороги между островами.

Ожидается продвинутая система исследований с продуманной политической ветвью. Вы сможете стать самым грозным диктатором на планете.

В Tropico 6 вернутся ораторские выступления. Ожидается кооперативный режим и мультиплеер.

Релиз намечен на 2018-ый год для PC, PS4, Xbox One.