Цифра дня: сколько человек пришло на E3 2017?

Цифра дня:

68 400 

человек посетило E3 2017.

На E3 2017, которая проходила в Лос-Анджелесе с 13 по 16 июня, пришло в общей сложности почти 70 000 человек (68 400). А это на 18 100 больше, чем в прошлом году. Таким образом, последней E3 удалось практически достичь рекордных показателей E3 2005 (тогда на выставку пришло 70 000).

E3 2017 посетили не только журналисты и разработчики, но и обычные геймеры. Двери были открыты для всех желающих, билеты продавались по цене в 150 долларов. 

Источник
VG247
Теги
игры E3 2017

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