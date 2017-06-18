За коллекционное издание Assassin's Creed: Origins попросят 799 долларов

Коллекционное издание Assassin's Creed: Origins обойдется в 799 долларов. Всего будет выпущено 1000 экземпляров, 200 предусмотрены для продажи в США. 

В самое крутое издание игры войдет сезонный пропуск, набор эксклюзивного контента (уникальный конь, дополнительная миссия, экипировка), набор литографий с автографами разработчиков, копию амулета в виде черепа орла, карту мира игры, нарисованную вручную, артбук, саундтрек и большую статуэтку главного героя с орлом (73 см). 

Также предусмотрен номерной сертификат. 

Ранее сообщалось, что в Origins, над которой начались работы еще до появления Assassin's Creed: Unity, ожидается новая боевая система и переработанная система AI. Вместо мини-карты используется компас, нет отдельной кнопки для бега (все зависит от силы нажатия на контроллер), ожидается возвращение возможности красться.

Игроку дадут возможность прогулять и по большим и по маленьким городам. Известно о Мемфисе и Александрии. NPC будут соблюдать особый расопрядок дня, бодрствовать днем, спать ночью, кушать, ходить в туалет. Гладиаторские сражения для развлечений приложатся.

Помимо исследования суши, предлагается заглянуть и под воду, найти сокровища там.

Местом действия будет Древний Египет во время правления царицы Клеопатры.

Assassin’s Creed: Origins выйдет на PC, PS4 и Xbox One 27 октября 2017-го года.  

Источник
Forbes
Теги
игры Assassin's Creed: Origins

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