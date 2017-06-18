Dragon Quest XI ушла на золото

Dragon Quest XI ушла на золото и появится в Японии уже 29 июня на PlayStation 4 и Nintendo 3DS.

В честь скорого выпуска игры Square Enix опубликовала несколько новых видео, в которых демонстрируется игра в казино, езда на лошадях и другие элементы геймплея масштабного ролевого проекта.

Напомним, что первая часть Dragon Quest вышла в далеком 1986-ом году. Dragon Quest XI: In Search of Departed Time должна стать самой масштабной и, в случае с версией для PS4, самой красивой в истории франшизы.

Источник
Gematsu
Теги
игры Dragon Quest XI

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