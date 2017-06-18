Дополнение War of the Chosen к XCOM 2 могло стать XCOM 3

Оказывается, большинство разработчиков масштабного дополнения к XCOM 2, которое было анонсировано на E3 2017 под названием War of the Chosen, хотели назвать игру XCOM 3. Дело в том, что, по словам представителей команды, создающей новые миссии, новых юнитов, новые стороны и обновленный геймплей, контента в игре оказалось действительно много.

Решение выпускать дополнение связано в первую очередь с тем, что, в случае создания XCOM 3, пришлось бы создавать полноценную новую сюжетную линию. А сценаристы пока еще не вске рассказали о XCOM 2.

Дополнение появится на PC, PS4, Xbox One уже 29 августа.