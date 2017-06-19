В сети появился логотип Shadow of the Tomb Raider

В Интернете появился логотип и концептуальные изображения следующей игры про легендарную расхитительницу гробниц, Лару Крофт, Shadow of the Tomb Raider. Картинки были случайно опубликованы на сайте компании Takeoff Creative (на данный момент все упоминания об этом со страницы удалены), а затем растиражированы на тематических сайтах.

Судя по концептам, действие Shadow of the Tomb Raider развернется в местах проживания индейцев майя, ацтеков или инков.  

Источник
Screenrant
Теги
игры Shadow of the Tomb Raider

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