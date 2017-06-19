В Bethesda объяснили, почему The Elder Scrolls VI придется ждать долго

Пит Хайнс (Pete Hines) из Bethesda заявил, что рано или поздно The Elder Scrolls VI обязательно появится. Однако скорого релиза ждать не следует. Разработчики сейчас заняты другими большими проектами, которые не относятся к вселенным Fallout и The Elder Scrolls.

Хайнс считает, что команда ветеранов Bethesda заслужила свое право на творчество и может создавать то, что им хочется. Кроме того, он намекнул на то, что, когда игроки увидят две новые игры, о которых идет речь, а затем The Elder Scrolls VI, и поймут, как все связано, они наверняка останутся довольны.

А вот слухи о том, что Fallout и The Elder Scrolls это одна вселенная в разное время, Хайнс опроверг. 

Источник
GameSpot
Теги
игры THE ELDER SCROLLS The Elder Scrolls VI

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