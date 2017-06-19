Microsoft объяснила, почему Xbox One X стоит дороже 399 долларов

Майк Ибарра (Mike Ybarra), корпоративный вице-президент Xbox и Windows Gaming, объяснил, по какой причине Xbox One X стоит 499 долларов. Дело в том, что для сохранения цены на уровне 399 долларов инженерам пришлось бы снизить производительность консоли и использовать менее дорогие компоненты. А этого допустить в Microsoft не могли.

«Да, мы могли снизить количество оперативной памяти. Была возможность использовать менее совершенные компоненты, не такую продвинутую систему охлаждения. Есть много вещей, которые можно было бы удешевить. Однако наша система рассчитана на премиум-гейминг и создана для тех, кто хочет получить максимум. За 399 долларов полноценного 4K достичь бы не удалось. Поэтому в нашей системе используется множество современных PC-технологий, позволяющих говорить о 4K без каких либо компромиссов».