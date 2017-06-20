Detroit: Become Human выйдет в 2018 году

Дэвид Кейдж (David Cage) из Quantum Dream заявил, что следующая игра этой талантливой команды появится в 2018-ом году. Напомним, что Detroit: Become Human является эксклюзивным проектом для игровой приставки PlayStation 4.

Нас ждет интересная история в мире мрачного будущего, очень взрослая и философская. Как и в предыдущих играх студии (а это, напомним, такие знаковые произведения, как Omikron, Heavy Rain, Beyond: Two Souls), решения, которые принимает игрок, имеют важное влияние на сюжетную линию.  

Источник
GameSpot
Теги
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