Detroit: Become Human выйдет в 2018 году

Дэвид Кейдж (David Cage) из Quantum Dream заявил, что следующая игра этой талантливой команды появится в 2018-ом году. Напомним, что Detroit: Become Human является эксклюзивным проектом для игровой приставки PlayStation 4.

Нас ждет интересная история в мире мрачного будущего, очень взрослая и философская. Как и в предыдущих играх студии (а это, напомним, такие знаковые произведения, как Omikron, Heavy Rain, Beyond: Two Souls), решения, которые принимает игрок, имеют важное влияние на сюжетную линию.