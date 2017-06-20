В будущем могут появиться ремастеры Diablo II и Warcraft III

Blizzard не делала никаких заявлений о ремастерах Diablo II и Warcraft III, однако описание вакансий студии говорит о том, что таковые могут появиться в будущем после успешных продаж обновленного Starcraft.

В описании вакансий есть фраза о восстановлении былой славы, поэтому нет ничего удивительного, что большинство журналистов сходится во мнении, что ремастеры рано или поздно окажутся на полках магазинов.

Вполне возможно, что об играх заявят уже на Blizzcon 2017 в ноябре.