Появились подробности Life is Strange: Before the Storm

Компании Square Enix и Deck Nine Games рассказали об игре Life is Strange: Before the Storm, которая будет разделена на три эпизода. Первый появится уже 31 августа этого года для PC, PS4, Xbox One. Прохождение каждой «серии» займет от 2 до 3 часов. Выходит они будут с периодичностью в 2-2,5 месяца.

Напомним, что действие Before the Storm происходит до событий оригинальной Life is Strange. В главной роли — Хотя Прайс, девушка, любящая рисовать граффити (именно этим и предстоит заниматься вместо фото).

Игр со временем, как в первой части, не ожидается. Хлоя — обычный человек без паранормальных способностей. Нас просто ждет интересная история.

Вместо Unreal Engine 3.5, использовавшегося в оригинальной Life is Strange, Before the Storm создается на StoryForge — этот движок, по словам разработчиков, позволил создать более детализированные модели и улучшить анимацию.