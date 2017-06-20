В Sony Europe объяснили важность PlayStation 4 Pro

Руководитель Sony Interactive Entertainment Europe Джим Райан (Jim Ryan) считает, что игровая приставка PS4 Pro будет отлично продаваться в рождественский период 2017-го года. Также он заявил, что с дефицитом удалось справиться и сообщил, что 40% покупателей новой системы уже являлись владельцам «простой» PS4.

Если в конце 2016-го года PS4 Pro продвигалась не слишком активно из-за проблем с поставками, то в этом году Sony приложит все усилия для реализации, как можно большего количества консолей.

Кроме того, он заявил, что появление Nintendo Switch благотворно скажется на игровой индустрии в целом. Что до конкуренции, то Райан уверен, что в этом нет ничего плохого. Более того, он считает, что у Sony есть будет шанс продать PS4 Pro тем, кто придет в магазины за Switch. 

Источник
DualShockers
Теги
игры PlayStation 4 Pro

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