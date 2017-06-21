Bethesda понизила цены на Fallout 4, DOOM, DOOM VFR и Dishonored: Death of the Outsider

Компания Bethesda серьезно снизила цены на Fallout 4, DOOM, DOOM VFR и Dishonored: Death of the Outsider. Теперь эти, весьма неплохие игры (более того, две позиции — хиты первой величины), можно приобрести всего за 859 рублей для PlayStation 4 и Xbox One, а также для PC в Steam.

Сколько времени будет держаться такая цена, к сожалению, неизвестно. Хотя существует вероятность, что речь идет не о временной акции, а постоянном ценнике.  

Источник
PlayStation Store
Теги
игры Bethesda DOOM Fallout 4

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