Bethesda понизила цены на Fallout 4, DOOM, DOOM VFR и Dishonored: Death of the Outsider

Компания Bethesda серьезно снизила цены на Fallout 4, DOOM, DOOM VFR и Dishonored: Death of the Outsider. Теперь эти, весьма неплохие игры (более того, две позиции — хиты первой величины), можно приобрести всего за 859 рублей для PlayStation 4 и Xbox One, а также для PC в Steam.

Сколько времени будет держаться такая цена, к сожалению, неизвестно. Хотя существует вероятность, что речь идет не о временной акции, а постоянном ценнике.