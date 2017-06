Twitch и Blizzard договорились

Компания Blizzard подписала двухлетнее соглашение с платформой Twitch о правах на прямые трансляции более чем 20 главных киберспортивных мероприятий Blizzard в 2018 году, а также на специальные игровые материалы для подписчиков Twitch Prime.





В качестве первой части этого лицензионного соглашения Blizzard предоставляет платформе Twitch права на трансляции различных киберспортивных состязаний по Hearthstone, Heroes of the Storm, World of Warcraft, StarCraft II и Overwatch.

В рамках дальнейшего сотрудничества участники программы Twitch Prime из более чем 200 стран и регионов получат специальные внутриигровые предметы и предложения для игр Overwatch, Hearthstone и Heroes of the Storm. С 20 июня по 10 августа текущие и новые подписчики Twitch Prime получат золотой контейнер для Overwatch, в котором представлен легендарный предмет для одного из героев, а также три дополнительных игровых предмета, таких как эмоции, реплики или облики персонажей. В последующие месяцы подписчики Twitch Prime получат 10 дополнительных контейнеров, содержащих игровые материалы, для игры Overwatch.