Для Xbox One и Windows 10 выпустят оригинальный джойстик от первой консоли Xbox

Компании Hyperkin вместе с Microsoft собираются выпустить джойстик Xbox Duke, который является практически точной копией геймпада первой игровой системы Xbox. Вероятно, что анонс такого устройства связан с появлением обратной совместимости игр с Xbox для Xbox One. С аутентичным контроллером геймеры смогут буквально окунуться в виртуальные миры конца и середины 2000-х.

Среди нововведений — появление левого и правого бамперы, съемный кабель, немного измененный логотип посередине. Запуск Xbox Duke ожидается в конце 2017-го года.