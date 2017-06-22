Pillars of Eternity: Complete Edition выйдет на PS4 и Xbox One

Компания Obsidian вместе с издательством Paradox намереваются выпустить ролевую игру Pillars of Eternity для PlayStation 4 и Xbox One уже 29 августа. Консольная версия состоит из полной версии популярной RPG и всех вышедших ранее для нее дополнений и улучшений — отсюда и название, Pillars of Eternity: Complete Edition.

Над Pillars of Eternity: Complete Edition трудится команда Paradox Arctic, члены которой утверждают, что приключения в мрачной вселенной, в которой боги давно умерли, не разочарует геймеров.

Для консолей полностью пересмотрен интерфейс и управление. 

Источник
GameSpot
Теги
игры Pillars of Eternity

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