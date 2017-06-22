Творческий директор The Lost Legacy сомневается, что больше не будет новых частей Uncharted

Шон Эскайг (Shaun Escayg), творческий директор и сценарист Uncharted: The Lost Legacy, считает, что его игра не станет последней во вселенной Uncharted: «Не думаю, что на этом все закончится. В этой вселенной много персонажей. До того, как мы определились с героями, мы размышляли, например, о Салливане и Каттере. Думали о том, как их объединить, какой конфликт развить и так далее. Сомневаюсь, что с миром Uncharted все кончено».

Что до The Lost Legacy, которая поступит в продажу 23 августа для PS4, то она, по словам разработчиков, ближе к полноценной игре, нежели к дополнению. Над проектом трудилась команда, состоящая из нескольких сотен человек. 

Источник
DualShockers
Теги
игры Uncharted: The Lost Legacy Uncharted

Комментарии

Из рубрикиИгры
Wolfenstein изначально задумали как трилогию
Раскрыта тайна второго диска легендарной японской ролевой игры Xenogears
Pillars of Eternity: Complete Edition выйдет на PS4 и Xbox One

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 91
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 83
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 64
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 41
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 32
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 32