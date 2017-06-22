Wolfenstein изначально задумали как трилогию

Wolfenstein II: The New Colossus была анонсирована на E3 2017 и, судя по имеющейся информации, станет наиболее интересной с точки зрения сюжета игрой команды Machine Games. Главный герой Би Джей Бласковиц на этот раз попадет на территорию оккупированных нацистами США. Впрочем, по словам разработчиков, на этом история не закончится.

В Machine Games изначально задумали Wolfenstein трилогией. Поэтому с знаменитым Меха-Гитлером из оригинала мы еще вполне можем встретиться, только позже, в финальной главе.

Однако на данный момент Wolfestein III в разработке не находится. Вероятно, создание проекта начнется только после того, как вторая часть разойдется достаточным тиражом и принесет прибыль.