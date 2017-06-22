Раскрыта тайна второго диска легендарной японской ролевой игры Xenogears

Культовая JRPG под названием Xenogears, вышедшая на PlayStation в 1998-ом году, по-прежнему считается одной из вершин жанра. Однако игроки по-прежнему ломают голову над тем, почему второй диск игры предложил не полноценные яркие приключения с исследованием мира, видеороликами и битвами, а набор большого количества текстовой информации.

Официальных заявлений, к сожалению, Square не делала. Однако на E3 2017 руководитель проекта Тетсуя Такахаси (Tetsuya Takahashi) объяснил, в чем было дело.

«Над Xenogears работала очень молодая команда. Тогда в Square были установлены жесткие правила — на каждый проект выделялось по два года. В эти временные рамки требовалось уложиться. При этом, нам приходилось обучать новичков. Разумеется, это не могло сказаться на задержках. Все успеть мы не могли. Тогда Square предложила попросту оборвать игру на первом диске, на том самом моменте, когда главные герои бегут из Соляриса. Но мне показалось, что так поступить нельзя — что такая недосказанность разочарует игроков. В итоге пришлось выкручиваться и торопиться. Получилось то, что получилось. Но это лучше, чем, если бы мы оборвали игру на первом диске».