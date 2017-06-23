Создатель A Way Out назвал PlayStation 4 устаревшим PC

Джозеф Фарес (Josef Fares), руководитель разработки многообещающего кооперативного приключения A Way Out, которое появится в начале следующего года на PC, PlayStation 4 и Xbox One и расскажет о побеге из тюрьмы, заявил, что PlayStation 4 является своего рода устаревшим пятилетним PC.

«Эта приставка вовсе не мощная. Она напоминает PC, которому 5 лет. Если бы сегодня все консоли по мощности были сравнимы с современными компьютерами, игры выглядели бы совершенно иначе. Сегодня разработчикам приходится выкладываться по полной, чтобы новые проекты нормально работали на приставках». 

Источник
VG247
Теги
игры PS4

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