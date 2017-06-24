Call Of Duty 4: Modern Warfare Remastered выйдет отдельно 27 июня 2017 года

Call Of Duty 4: Modern Warfare Remastered все-таки будет продаваться отдельно. Напомним, что изначально игра входила в состав специального издания Call of Duty: Infinite Warfare, которая вышла в октябре 2016-го года.

Самостоятельный релиз появится 27 июня только на PlayStation 4. Релиз для Xbox One и PC случится позднее. 

Call Of Duty 4: Modern Warfare Remastered от "просто" Call Of Duty 4: Modern Warfare образца 2007-го года отличается улучшенной графикой, новыми звуковыми эффектами и современным мультиплеером. 

Источник
VG247
Теги
игры Call of Duty: Modern Warfare Remastered

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