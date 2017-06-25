В Piranha Bytes назвали Xbox One X очень мощной приставкой для своей цены

Сотрудник студии Piranha Bytes, в прошлом известной по ролевой серии Gothic, а сейчас создающей ELEX, заявил, что консоль Xbox One X для таких внушительных параметров стоит очень дешево.

«Приставка стоит дешево, если учесть ее параметры. Однако актуальным остается вопрос, захотят ли люди платить 500 долларов, если, допустим, стоимость PlayStation 4 Pro снизится до 350 долларов. Это может стать проблемой для Microsoft. Тем не менее, с точки зрения характеристик, Xbox One X великолепная система». 

Графическая производительность Xbox One X достигает 6 терафлопс, она может обрабатывать 4K-игры на скорости 60 кадров в секунду и высококачественный контент для виртуальной реальности.

Приставка обладает процессором с восемью кастомными 16-наномиетровыми ядрами x86 с частотой 2,3 ГГц, графикой с 40 вычислительными ядрами с частотой 1172 МГц, 12 ГБ видеопамяти GDDR5 с пропускной способностью 326 ГБ/с, 2,5-дюймовым винчестером на 1 ТБ и оптическим приводом 4K UHD Blu-ray.  

Источник
Wccftech
Теги
игры игровые приставки Xbox One X

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