PlayStation 4 продается лучше PlayStation 3 и Xbox 360 вместе взятых

Игровая приставка PlayStation 4, появившаяся в 2013-ом году, на данный момент является безусловным лидером игровой индустрии. На данный момент продано более 60 000 000 устройств (последние данные — на 31 марта 2017 года). Уже к концу текущего финансового года (заканчивающегося 31 марта 2018 года) Sony собирается увеличить пользовательскую базу приставки до 78 000 000 геймеров.

Аналитик Даниэль Ахмад (Daniel Ahmad) утверждает, что продажи одной PlayStation 4 примерно равняются продажам PlayStation 3 и Xbox 360 вместе взятых за тот же период времени (35,7 миллионов и 30,2 миллиона соответственно), 14 первых кварталов.   

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игры XBox 360 PlayStation 4 PLAYSTATION 3

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