Легендарная Super Nintendo возвращается

После довольно успешного перезапуска NES Classic Edition, компания Nintendo раскрыла планы по выпуску осовременненной версии легендарно игровой приставки Super Nintendo Entertainment System. Миниатюрная 16-битная консоль получила название Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System.





Оригинал вышел в Японии в 1990 году, в США — в 1991 году, а в Европе — в 1992. Он познакомил мир с такими играми, как классическими Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, и F-ZERO.

Приставка SNES Classic станет доступна 29 сентября по цене порядка 80 долларов в США. Она включает 21 классическую игру — Contra III The Alien Wars

Donkey Kong Country, EarthBound, Final Fantasy III, F-ZERO, Kirby Super Star, Kirby’s Dream Course, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Mega Man X, Secret of Mana, Star Fox, Star Fox 2, Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting, Super Castlevania IV, Super Ghouls ’n Ghosts, Super Mario Kart, Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, Super Mario World, Super Metroid Super Punch-Out и Yoshi’s Island.

Ее можно подключить к телевизору высокого разрешения с помощью кабеля HDMI. В комплект Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System входит кабель HDMI, USB-кабель для питания системы и два проводных контроллера Super NES Classic.