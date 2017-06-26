У Star Citizen могут быть проблемы

В сети появилась информация о том, что создатели Star Citizen испытывают серьезные финансовые проблемы. Напомним, что разработчикам удалось собрать более 150 миллионов долларов на разработку, хотя изначально они просили 6. Однако такая астрономическая сумма не помогла им выпустить проект в срок, дата релиза постоянно откладывается.

Кроме того, выяснилось, что на Star Citizen был взят дополнительный кредит в банке Coutts & Co взамен на все права на игру. Условия таковы, что, если авторы не будут вовремя погашать задолженность, то могут быть вовсе отстранены от разработки.

То, что CIG пошла на такое, говорит об одном — финансовые проблемы и правда серьезные. Впрочем, по какой причине они возникли, учитывая невероятные сборы от игроков и отсутствие выпущенных игр, вопрос довольно интересный. 

Источник
Reddit
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игры Star Citizen

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