Для Xbox One создают множество интересных игр

Аарон Гринберг (Aaron Greenberg) из Microsoft заявил, что для Xbox One создается множество новых уникальных игр. Это эксклюзивные проекты, над которыми трудятся внутренние студии компании, а также команды на контрактной основе.

Работа над некоторыми началась совсем недавно, поэтому официальных анонсов пока не последовало. Гринберг считает, что показывать видео и геймплей игр, делать громкие заявления касательных игр, релиз которых случится не так скоро, неправильно. В качестве примера приводится ситуация с отмененной Scalebound.

В Microsoft пока не показывают новинки, но хотят, чтобы игроки знали, что для Xbox One создаются дорогие AAA игры.  

Источник
Gamereactor
Теги
игры Xbox One

Комментарии

Из рубрикиИгры
У Star Citizen могут быть проблемы
PlayStation 4 продается лучше PlayStation 3 и Xbox 360 вместе взятых
Night Trap: 25th Anniversary Edition выходит в этом году

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 91
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 83
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 37
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 25