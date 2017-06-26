Для Xbox One создают множество интересных игр
Аарон Гринберг (Aaron Greenberg) из Microsoft заявил, что для Xbox One создается множество новых уникальных игр. Это эксклюзивные проекты, над которыми трудятся внутренние студии компании, а также команды на контрактной основе.
Работа над некоторыми началась совсем недавно, поэтому официальных анонсов пока не последовало. Гринберг считает, что показывать видео и геймплей игр, делать громкие заявления касательных игр, релиз которых случится не так скоро, неправильно. В качестве примера приводится ситуация с отмененной Scalebound.
В Microsoft пока не показывают новинки, но хотят, чтобы игроки знали, что для Xbox One создаются дорогие AAA игры.
ИсточникGamereactor