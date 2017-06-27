Опубликован тизер Final Fantasy XV: Episode Ignis

В сети появился первый тизер нового дополнения к Final Fantasy XV. Речь идет об Episode Ignis, который расскажет о приключениях Игниса, самого молчаливого персонажа из тройки друзей протагониста Ноктиса.

Релиз Episode Ignis запланирован на декабрь 2017-го года для PS4 и Xbox One.

Напомним, что у Final Fantasy XV средний рейтинг на Metacritic составляет 81 балл на основе 113 рецензий. Это самый низкий балл в истории номерных частей франшизы.